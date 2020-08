Nicolas Sarkozy en dédicaces : il reçoit un cadeau très spécial pour Carla !

Dans son édition du jeudi 13 août, Nice-Matin révèle que Nicolas Sarkozy a reçu des cadeaux de la part d'une admiratrice. Une certaines Agnès a eu la gentillesse de lui offrir de délicates attentions, une pour lui et l'autre pour son épouse. "C'est un cadeau pour vous. Et elle est où Carla ?", a demandé l'admiratrice. "Carla est là", lui a répondu Nicolas Sarkozy, "dans notre maison", en référence au Cap-Nègre. Agnès a alors donné les présents à l'agent de sécurité en charge de superviser la séance de dédicaces. "Pour lui, ce sont des biscuits secs à l'anis, spécialité de Corse. Pour Carla, j'ai fait un collier avec des capsules de café recyclées et j'ai collé des perles en verre dessus", a expliqué l'admiratrice. Nicolas Sarkozy et son épouse ont justement passé quelques jours de vacances en Corse avant de poser leurs valises au Cap-Nègre, comme tous les étés.

Le temps des tempêtes, numéro 1 des ventes

L'ouvrage de Nicolas Sarkozy caracole en tête des ventes de livres pour la troisième semaine consécutive, selon le classement hebdomadaire GfK/Livres Hebdo à paraître vendredi 14 août 2020. Le livre de l'ancien président est en tête du Top 20, l'un des palmarès les plus sélectifs puisqu'il agrège tous les livres, quel que soit leur genre ou leur format.

A une semaine de la rentrée littéraire d'automne qui va voir débarquer dans les librairies des centaines de nouveautés, le livre de l'ancien chef de l'État est loin devant les best-sellers de l'été emmenés par Joël Dicker et Guillaume Musso.

L'ouvrage a été initialement tiré à 250 000 exemplaires mais a déjà bénéficié d'une réimpression de 20 000 exemplaires, a indiqué l'éditeur contacté par l'AFP. A ce jour, autour de 215 000 exemplaires ont été vendus, a précisé l'éditeur.

Le temps des tempêtes raconte les deux premières années du quinquennat (2007-2012) de Nicolas Sarkozy. L'ancien président évoque notamment les difficultés et la solitude liées à sa fonction, son mariage avec Carla Bruni, la formation de son gouvernement, la crise économique de 2008...

Le livre (528 pages, 23 euros) fait suite à Passions, best-seller de l'été 2019 (11 semaines en première place des ventes essai), dans lequel l'ancien locataire de l'Élysée se livrait sur son parcours, de son enfance jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Les versions grand format et poche (chez J'ai lu) confondues de Passions se sont écoulées à plus de 200 000 exemplaires.