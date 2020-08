Carla Bruni, son union à Nicolas Sarkozy : "L'amour n'est pas soumis aux règles"

Carla Bruni revient avec un nouvel album ! En octobre prochain, les fans de la chanteuse pourront découvrir ce tout nouvel opus. En attendant, elle nous offre le beau single Quelque Chose et son clip. C'est pour en faire la promotion que l'ancienne première dame a accordé un entretien au Journal des Femmes, le 3 août 2020.

Un album partiellement concocté pendant le confinement, qu'elle a passé entourée de ses proches dans le sud de la France. "Nous étions en famille, avec mon mari, ma mère, ma soeur, les enfants au Cap Nègre. C'était une parenthèse agréable au sein d'une période préoccupante et anxiogène. Pour contrer l'attente, j'ai essayé de réaliser mes maquettes. Ecrire et composer a été salvateur. Cela a donné du sens au temps", a-t-elle raconté.

Le confinement, une période pas facile pour la maman de Giulia (8 ans) et d'Aurélien (19 ans) , qui, malgré son "niveau scolaire proche de la grande section", a dû faire l'école à la maison. "Je suis tellement mauvaise professeure queJe ne suis pas pédagogue. Non seulement cela me rendait très nerveuse d'enseigner, mais mon niveau scolaire est proche de la grande section maternelle. Je n'ai pas assez de connaissances scolaires, j'ai une culture d'autodidacte limitée aux choses que j'aime. Ma seule qualité, c'est de rester cohérente et vraie avec celle que je suis... Bref, j'ai été sincère, mais je ne les ai pas fait progresser !", a poursuivi l'artiste de 52 ans, toujours auprès du Journal des Femmes.