Nicolas Sarkozy : son frère François pris pour cible ? Il porte plainte

Coup dur pour François Sarkozy. Le frère de l'ancien président a été victime d'un vol, comme le rapporte Le Parisien dans son édition du vendredi 22 mars 2021. Les bureaux de son entreprise FSNB Health Care, société de conseil en stratégie de la santé, ont été pris pour cible. S'agit-il d'un "cambriolage d'opportunisme" ou d'un acte délibéré ? La nature du délit n'a pas été précisée.

Toujours d'après nos confrères, le cambriolage a eu lieu lors de la pause midi des employés, entre 13h10 et 14h15, alors que les bureaux situés dans le quartier de Villiers (17e arrondissement) étaient vides. Deux ordinateurs portables et une tablette numérique ont été dérobés. Pour l'heure, on ne sait pas si des informations possiblement "sensibles" ont été usurpées. François Sarkozy, médecin âgé de 60 ans, a été déposer plainte lui-même au commissariat des Batignoles.

Des "traces" ont été trouvées sur les lieux et des échantillons sont en cours d'analyses. "Ça a été envoyé au labo. On attend le retour. On verra si ces traces matchent avec le fichier", commente une source proche de l'enquête au quotidien. Aucun suspect n'aurait encore été inquiété. L'affaire est toujours en cours.

Les derniers mois ont été chargés en émotions pour la famille Sarkozy. Alors que l'ancien présidentNicolas Sarkozy fait face à des déboires judiciaires, son demi-frère Olivier Sarkozy (51 ans) réglait les détails d'un divorce houleux avec Mary-Kate Olsen, sa désormais ex-épouse. Dans la fratrie, il y a également l'aîné Guillaume Sarkozy (69 ans), homme d'affaires.