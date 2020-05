Divorce Mary-Kate Olsen Olivier Sarkozy: il lui a imposé son ex et leurs enfants

Les fans de Mary-Kate Olsen suivent avec attention l'avancée de sa procédure de divorce d'Olivier Sarkozy. Et les dernières informations révèlent une situation décidément bien délétère : le Français, petit frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy, a convié son ex-femme, leurs enfants et sa mère dans la maison que la créatrice de mode et lui occupaient.

La Page Six du New York Post vient de divulguer que l'ex-épouse d'Olivier Sarkozy, Charlotte Bernard, leurs deux enfants Julien et Margot (20 et 18 ans) ainsi que sa mère, Christine de Ganay, qui résidaient à New York, se sont installés au domicile de l'homme d'affaires français et sa future-ex-femme. Olivier Sarkozy craignait pour leur sécurité en raison de la propagation du virus Covid-19 et les a invités à loger chez lui, dans une maison de plus de 370 mètres carrés située à Bridgehampton dans les Hamptons, "insistant" auprès de Mary-Kate Olsen pour qu'il en soit ainsi. Cette dernière, invitée à quitter les lieux, est parvenue à se reloger, toujours dans les Hamptons.

Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen se sont séparés au mois d'avril. L'ex-actrice et héroïne de la série La Fête à la maison a officiellement demandé le divorce ce lundi 25 mai 2020, après le Memorial Weekend dédié aux soldats américains morts au combat.