Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : la demande de divorce enfin acceptée !

Mary-Kate Olsen, qui souhaite prestement mettre un terme à son union avec son époux Olivier Sarkozy, a finalement pu déposer sa demande de divorce devant la justice américaine. Selon les information du magazine People, la jeune femme a enfin fait enregistrer sa demande par la Cour suprême de New York à la minute où celle-ci a réouvert ses portes. Jusqu'à présent, la pandémie du coronavirus l'avait empêchée d'entreprendre cette procédure. Mais voilà que, le 25 mai 2020, les États-Unis célébraient leur Mémorial Day – qui honore les soldats américains morts au combat – tout en offrant la possibilité aux couples de se faire leurs adieux, le moratoire imposé à l'appareil judiciaire en raison du coronavirus ayant été levé.

Le 13 mai dernier, Mary-Kate Olsen avait pourtant tenté de passer outre les restrictions. Alors que les "simples" demandes de divorce étaient refusées, elle avait déclaré que la sienne était une urgence. Elle expliquait alors qu'Olivier Sarkozy était sur le point de mettre fin au bail de leur demeure, à 29 000 dollars le mois, située à Gramercy Park à New York. "Je suis pétrifiée, écrivait-elle dans les documents. Mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre mon logement, mais je risque aussi de perdre mes biens personnels. Et il m'est impossible de trouver un nouvel appartement dans un délai aussi court." Elle avait, cela dit, trouvé refuge chez sa soeur jumelle Ashley puis s'était réfugiée dans les Hamptons dans une bâtisse grand luxe, se délestant de 325 000 dollars "pour l'été".

"Les violences domestiques sont une urgence. Refuser de fournir le moindre soin médical à quelqu'un est une urgence, précisait alors l'avocat Bernard Post. Je veux divorcer parce que je veux divorcer n'est pas une urgence." Et dire qu'elle souhaitait garder cette procédure secrète... Ce qui, d'ailleurs, aurait dû être le cas. Mais le Covid-19 faisant toujours des siennes, la demande de divorce de Mary-Kate Olsen n'a pas pu être scellée. Le personnel de la Cour suprême de New York s'en est occupé à domicile, en télétravail, ce qui explique que les documents aient fini par circuler.