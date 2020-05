Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : Pourquoi leur divorce urgent a été refusé

Mary-Kate Olsen va devoir s'armer de patience avant de pouvoir divorcer de son mari, le banquier français Olivier Sarkozy, après cinq ans de mariage. Comme l'a affirmé un avocat new-yorkais au magazine People, le 16 mai 2020, l'ancienne actrice devenue styliste n'est pas dans une situation suffisamment alarmante pour bénéficier d'une demande de divorce urgente.

Le 17 avril dernier, Mary-Kate Olsen a souhaité déposer une première demande de divorce, mais celle-ci a été refusée par les tribunaux de la ville de New York, qui en cette période de crise sanitaire ne traitent que les demandes urgentes. Le 13 mai, l'Américaine de 33 ans a donc déposé une demande de divorce en urgence, en expliquant qu'Olivier Sakorzy avait mis un terme à leur bail sans même lui demander son accord : "Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19 (...). Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, je risque aussi de perdre mes biens personnels (...). Et il m'est impossible de trouver un nouvel appartement dans un délai aussi court." Cette seconde demande a été refusée le 15 mai dernier.

À en croire une source d'E! News, la jeune femme aurait trouvé refuge chez sa soeur jumelle Ashley Olsen, dans un appartement en dehors de la ville. "La violence domestique est une urgence, peut-être que refuser l'accès à des soins de santé est une urgence. Je veux divorcer parce que je veux divorcer maintenant n'est pas une urgence, a confié l'avocat matrimonial. Si elle n'avait vraiment eu aucun autre endroit ou vivre, peut-être que ça aurait attiré l'attention du juge."

Un divorce "en temps voulu"

Dans sa demande de divorce, l'ex-enfant star, révélée dans La Fête à la maison, a précisé qu'elle souhaitait que le contrat prénuptial qu'elle a signé avec l'homme d'affaires de 50 ans soit appliqué, afin que sa fortune personnelle soit préservée. Elle souhaite également pouvoir continuer de se rendre dans leur maison des Hamptons et dans un second appartement que le couple possède à Manhattan. Enfin, Mary-Kate Olsen exige qu'Olivier Sarkozy continue de couvrir ses frais de santé et son assurance dentaire.

Quelle est donc la prochaine étape pour Mary-Kate Olsen ? "Elle peut continuer et déposer son accord de séparation rempli et le remettre à un juge. Ce juge l'examinera, le signera et l'enverra au greffe, a expliqué l'avocat cité par People. Et en temps voulu, elle sera divorcée."