Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy divorcent : c'est déjà la guerre

Rien de va plus entre Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy. Comme l'a rapporté le site américain TMZ le 13 mai 2020, la styliste américaine de 33 ans souhaite divorcer du banquier français, après cinq ans de mariage et sept ans de vie commune. Mais en cette période de crise sanitaire, cette séparation commence mal pour le couple qui réside à New York, l'une des villes américaines les plus touchées par le coronavirus. La soeur jumelle d'Ashley Olsen a souhaité déposer une première demande de divorce le 17 avril dernier, mais celle-ci a été refusée par les tribunaux de la ville, qui ne traitent actuellement que les demandes urgentes.

Mais pourquoi Mary-Kate Olsen est-elle si pressée de divorcer ? À en croire les informations de TMZ, Olivier Sarkozy a envoyé un e-mail aux avocats de son épouse, indiquant qu'elle avait jusqu'au 18 mai pour récupérer toutes ses affaires dans leur appartement de Manhattan. L'homme d'affaires de 50 ans aurait d'ores et déjà mis un terme à leur bail sans la prévenir. Problème pour la créatrice de mode : la Grosse Pomme étant encore confinée, impossible de déménager dans les temps. La seule façon pour elle de protéger ses biens est de déposer une demande de divorce urgente, qui empêcherait ainsi Olivier Sarkozy d'en disposer. Mary-Kate Olsen aurait également indiqué qu'elle souhaitait que leur contrat prénuptial soit appliqué.

S'il s'agit d'un premier divorce pour l'Américaine, révélée dans la série La Fête à la maison, Olivier Sarkozy s'apprête à divorcer pour la seconde fois. Pendant plus de vingt ans, le petit frère de Nicolas Sarkozy a été marié à Charlotte Bernard, avec qui il a deux enfants : Julien (20 ans) et Margot (18 ans). Le couple vivait à New York au moment de sa séparation en 2012.