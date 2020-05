Mary-Kate Olsen "pétrifiée" : son divorce urgent avec Olivier Sarkozy refusé

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que le juge donne son verdict : la demande de divorce en urgence déposée par Mary-Kate Olsen le 13 mai 2020 lui a été refusée. Après cinq ans de mariage avec le banquier français Olivier Sarkozy, la styliste américaine doit donc trouver une solution pour vider leur appartement new-yorkais d'ici à lundi prochain. Comme l'ont rapporté plusieurs médias jeudi, dont le magazine People, le tribunal a estimé que cette demande n'était pas une priorité en cette période de crise sanitaire.

Déjà le 17 avril dernier, l'ex-comédienne de 33 ans a tenté de déposer une demande de divorce, en vain, puisque ces procédures ont été interrompues depuis le début du confinement, exception faite lorsqu'un juge estime qu'il s'agit d'une situation d'urgence. Dans sa demande, Mary-Kate Olsen explique qu'Olivier Sakorzy a mis un terme à leur bail sans même lui demander son accord : "Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19." À en croire une source d'E! News, la jeune femme aurait trouvé refuge chez sa soeur jumelle Ashley Olsen, dans un appartement en dehors de la ville.

Mary-Kate Olsen a ajouté : "Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, mais je risque aussi de perdre mes biens personnels (...). Et il m'est impossible de trouver un nouvel appartement dans un délai aussi court." Dans sa demande de divorce, l'ancienne actrice révélée dans la série La Fête à la maison a précisé qu'elle souhaitait que le contrat prénuptial qu'elle a signé avec l'homme d'affaires de 50 ans soit appliqué, afin que sa fortune personnelle soit préservée. Elle souhaite également pouvoir continuer de se rendre dans leur maison des Hamptons et dans un second appartement que les ex-amants possèdent à Manhattan. Enfin, Mary-Kate Olsen exige qu'Olivier Sarkozy continue de couvrir ses frais de santé et son assurance dentaire.

S'il s'agit d'un premier divorce pour l'Américaine, Olivier Sarkozy s'apprête à divorcer pour la seconde fois. Pendant plus de vingt ans, le petit frère de Nicolas Sarkozy a été marié à Charlotte Bernard, avec qui il a deux enfants : Julien (20 ans) et Margot (18 ans). Le couple vivait à New York au moment de sa séparation en 2012.