Mary-Kate Olsen mise dehors par Olivier Sarkozy : sa nouvelle demeure de luxe

Le 13 mai 2020, Mary-Kate Olsen déposait une demande de divorce en urgence, expliquant que son futur ex-mari Olivier Sarkozy avait mis un terme à leur bail sans même la prévenir. "Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19 (...). Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, je risque aussi de perdre mes biens personnels", expliquait l'actrice américaine dans les documents du divorce.

Depuis, Mary-Kate Olsen avait déménagé chez sa soeur jumelle, Ashley. D'après les informations de Page Six datées du 21 mai 2020, elle a réussi à se trouver un nouveau "petit" chez-soi. L'actrice américaine aurait loué une demeure de luxe, à 325 000 dollars "pour l'été", située dans les Hamptons, banlieue huppée de New York.

L'Américaine de 33 ans aurait voulu continuer d'utiliser les demeures qu'elle partageait avec son mari : leur principale résidence des Hamptons et leur appartement situé sur Gramercy Park, sur la 49e rue à New York.

Les raisons d'un divorce épineux