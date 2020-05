Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : La cause de leur divorce révélée

Le 17 avril dernier, Mary-Kate Olsen a souhaité déposer une première demande de divorce, mais celle-ci a été refusée par les tribunaux de la ville de New York, qui en cette période de crise sanitaire ne traitent que les demandes urgentes. Le 13 mai, l'Américaine a déposé une demande de divorce en urgence, en expliquant qu'Olivier Sakorzy avait mis un terme à leur bail sans même lui demander son accord : "Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19."

L'ex-enfant star, révélée dans la série La Fête à la maison, a ajouté : "Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, je risque aussi de perdre mes biens personnels (...). Et il m'est impossible de trouver un nouvel appartement dans un délai aussi court." Cette seconde demande lui a été refusée deux jours plus tard, un juge estimant que cette situation n'est pas une véritable urgence. À en croire une source d'E! News, la jeune femme aurait trouvé refuge chez sa soeur jumelle et associée Ashley Olsen, dans un appartement en dehors de Manhattan.