Valérie Pécresse dément être Lana Del Rey : confusions sur Twitter

Avec les masques, on pourrait s'y méprendre. Valérie Pécresse a été confondue avec Lana Del Rey, à cause d'une photo de l'artiste diffusée sur Twitter. On la voit pendant une rencontre avec le public pour son recueil de poèmes, Violet Bent Backwards Over the Grass. Avec sa longue chevelure blond cendré ramenée d'un côté, l'angle de la photo laisse penser à un carré avec un beau brushing. Regard, gestuelle, allure et foule qui la prend en photo : on pouvait... facilement prendre Lana Del Rey pour la présidente de la région Île-de-France.

Avant que des Français ne s'emparent de la section commentaires, des internautes avaient déjà souligné sa ressemblance avec l'actrice américaine Helen Mirren (75 ans). "C'est une femme politique française. Ce n'est pas Helen Mirren, mais Valérie Pécresse", a répondu David Dickens, membre des Grandes Gueules sur RMC. Mentionnée, l'ancienne ministre du Budget a démenti toute présence sur cette photo. "No, sorry, she is not me !", a-t-elle répondu, soit "Non, désolée, elle n'est pas moi !", en français. Une réponse hilarante plébiscitée plus de 2 500 fois.