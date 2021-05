Valérie Pécresse recrute deux ex stars du sport pour les régionales

Une double surprise. Valérie Pécresse tenait une conférence de presse lundi 17 mai pour l'annonce de la composition de sa liste pour les prochaines élections régionales, qui auront lieu les 20 et 27 juin. L'ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous Nicolas Sarkozy peut désormais compter sur deux renforts de taille pour remporter la victoire en Ile-de-France, dans une région où elle sera notamment opposée à l'ex-journaliste Audrey Pulvar pour la gauche ou l'écologiste Julien Bayou.

En effet, ce sont deux noms très connus des amateurs de sport qui intègrent la liste baptisée Île-de-France rassemblée puisque l'ancien boxeur professionnel Jean-Marc Mormeck et l'ex sprinteuse Christine Arron ont donné leur accord pour soutenir le projet de Valérie Pécresse. Présents respectivement dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les deux champions, adorés des Français, pourraient peser dans la balance au moment du vote.

C'est avec une publication sur son compte Facebook que Valérie Pécresse, que certains ont confondu avec Lana Del Rey l'an dernier, a confirmé sa liste pour les prochaines élections. La femme politique de droite âgée de 53 ans se dit très contente de compter de tels noms dans sa liste et notamment un en particulier : "Je suis une fan de boxe et une admiratrice de Jean-Marc Mormeck. Et lui avait à coeur de travailler sur la réussite des quartiers populaires", explique-t-elle dans des propos rapportés par Le Parisien. Bien que la présence des deux sportifs sera plus symbolique qu'autre chose, étant donné qu'ils n'occupent pas de positions éligibles sur les listes, il s'agit d'un sacré coup de publicité gratuite pour l'actuelle présidente du conseil régional d'Île-de-France qui tentera de briguer un second mandat.