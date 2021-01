Audrey Pulvar candidate aux régionales : "Je suis prête !"

La carrière d'Audrey Pulvar prend un nouveau virage : l'ex-journaliste a en effet annoncé sa candidature à la présidence du conseil régional d'Île-de-France. L'adjointe d'Anne Hildago, maire PS de Paris, a confirmé son ambition politique au Parisien, dans un entretien publié ce 26 janvier 2021. L'occasion pour l'ancienne animatrice télé et radio de 48 ans d'évoquer les grandes lignes de son programme.

"Je suis officiellement candidate à la présidence de la région Île-de-France, aujourd'hui. J'ai lancé à la fin de l'été le mouvement Île-de-France en Commun avec pour projet de réaliser un rassemblement des forces de gauche et de personnalités engagées de la société civile, Audrey Pulvar a-t-elle d'abord affirmé à nos confrères. Nous avons beaucoup de propositions pour sortir de la politique de Valérie Pécresse [NDLR : actuelle présidente de la région, Libres !] qui est celle de l'ancien monde. Je suis prête !"

Élue à la mairie de Paris depuis seulement six mois, l'ex-compagne d'Arnaud Montebourg rassure en répondant aux inquiets que son "engagement au service de l'intérêt général ne date pas d'il y a six mois" : "On reproche aux élus d'être des professionnels de la politique et quand des personnalités de la société civile s'engagent, on leur reproche leur manque d'expérience. Ce sera aux Franciliens et aux Franciliennes de décider."

Audrey Pulvar a pour projet phare la gratuité des transports en commun en Île-de-France, dont la mise en place sera étalée sur les cinq prochaines années, en donnant la priorité aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux jeunes demandeurs d'emploi. Particulièrement engagée en faveur des jeunes, Audrey Pulvar propose également la création d'un "Passe unique Jeune Francilien.ne" pour centraliser "l'ensemble des aides départementales, régionales, gouvernementales, auxquelles ils peuvent prétendre".