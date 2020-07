Audrey Pulvar adjointe de Paris : cible d'attaques et moqueries, elle se défend

Un plaisir de courte durée. Le 28 juin, la liste Paris en commun - alliance de la gauche et des écologistes - dans les quatre premiers arrondissements fusionnés appelés Paris Centre, est arrivée en tête avec 53,3% des voix. Le nouveau maire d'arrondissement, Ariel Weil, avait notamment sur sa liste Audrey Pulvar. À peine élue au conseil municipal de Paris, la journaliste est déjà vivement critiquée.

Certains ici trimbalent un inconscient assez dégueulasse

Après la réélection officielle d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, la liste des adjoints a été révélée. Audrey Pulvar a été propulsée adjointe en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. De quoi susciter les moqueries sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter. La cause ? Une incompréhension autour de la thématique de l'agriculture dans la capitale. "Audrey Pulvar adjointe à la maire de Paris déléguée à l'agriculture. Qui peut me communiquer le nombre d'agriculteurs exerçant à Paris ?" ; "J'ai cru que c'était le Gorafi : Audrey Pulvar adjointe en charge de l'Agriculture à la Mairie de Paris !!! Non rien... et personne en charge de l'exploitation pétrolière en eaux profondes ?" ; "Audrey Pulvar chargée de l'agriculture et de l'alimentation durable a la mairie de Paris. Le poste de responsable du métro a l'île de Ré était déjà pris" ou encore "Audrey Pulvar nommée adjointe en charge de l'agriculture à la Mairie de Paris. La dernière fois qu'elle a vu des champs, c'était aux Champs-Élysées. Et des prés, à Saint-Germain-des-Prés...", peut-on notamment lire parmi les messages les moins insultants.

Audrey Pulvar (48 ans), qui n'a jamais caché son attrait pour la politique et ses préférences pour la gauche, a toutefois reçu des soutiens. L'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg a notamment été soutenue par Michel Denisot ou Jean-Michel Apathie. "Malaise ce matin sur @TwitterFrance. Audrey Pulvar en vedette. Peu importe la raison. Le fait qu'elle soit une femme, que sa peau ne soit pas blanche lui vaut moqueries, insultes, plus que d'autres personnes sur le réseau. Certains ici trimbalent un inconscient assez dégueulasse", a-t-il écrit.

Ça va, vous avez bien dégoisé ici, toute la journée ?

Mais pas besoin des autres pour se défendre, l'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché a elle-même pris la parole sur son compte Twitter. Audrey Pulvar a défendu son poste d'ajointe ; une fonction rémunérée 4808 euros bruts par mois. "Bon, on est dimanche soir, ça va, vous avez bien dégoisé ici, toute la journée à propos d'agriculture bobo, d'emploi fictif, de petit short que sais-je encore ? Pas très fan des threads, mais tout de même : Cela fait trois ans que j'ai quitté le métier de journaliste. trois ans ! Depuis trois ans, je me forme et je travaille sur les questions liées au climat et à la biodiversité. J'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre, auprès de spécialistes (...) J'ai présidé, pendant 20 mois, la @FondationNH et à ce titre, ai passé beaucoup de temps sur des exploitations agricoles de toutes tailles, des sites horticoles, dans des cantines et restaurants collectifs, sur des sites de recyclage, avec tous types de professionnels...", a-t-elle notamment rappelé.

Et la nouvelle élue d'ajouter : "Je n'ai rien demandé à @Anne_Hidalgo et lui ai toujours dit que j'étais au service de sa candidature, à la place et dans les responsabilités qu'elle jugerait les plus utiles. Je suis très heureuse et profondément honorée de la responsabilité qu'Anne me confie désormais."