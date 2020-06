Municipales 2020 : Audrey Pulvar, Frank Leboeuf... Quels résultats ?

Désintérêt des électeurs ? Peur toujours présente du coronavirus ? Préparatifs pour les vacances d'été ? Si on ne sait pas avec certitude ce qui a détourné les Français des urnes le 28 juin pour le second tour des municipales, cela n'a pas empêché le scrutin d'avoir lieu, plusieurs mois après le premier tour. Les écologistes ont fait un tabac et le parti présidentiel LREM a déçu. Mais quid des personnalités en lice ?

À Paris, la journaliste et ancienne star télé Audrey Pulvar avait le sourire à l'annonce des résultats ! Il faut dire qu'elle a été élue conseillère de Paris. L'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg était en 2e position sur la liste Paris en commun menée par Ariel Weil dans le nouvel arrondissement fusionné dit Paris Centre. La liste est arrivée largement en tête avec 53,3% des voix. Le soir même, c'est au côté de la maire de Paris, Anne Hidalgo qu'elle a fêté la réélection de cette dernière à l'Hôtel de Ville.

Le 14e à Paris, que de monde !

Toujours dans la capitale, le médaillé Fields et dissident LREM, Cédric Villani, avait réussi à se maintenir au second tour dans le 14e arrondissement sur sa liste Le Nouveau Paris 14. Malheureusement, celui qui était pourtant député de l'Essonne a lourdement chuté avec seulement 13,2% des voix. Insuffisant, il n'est même pas élu conseiller de Paris. En revanche, il devient conseiller d'arrondissement. Dans le même arrondissement, l'écrivaine et actuelle secrétaire d'État Marlène Schiappa se prend aussi une claque sur la liste officielle LREM (menée par Éric Azière) puisque, avec seulement 8,6%, elle aussi rate son entrée au conseil de Paris et au conseil d'arrondissement. À l'inverse, l'ancien rugbyman Pierre Rabadan a décroché un poste de conseiller de Paris sur la liste Paris en commun.

Et ailleurs

Parmi les autres personnalités en lice, l'ancien présentateur et ex-patron de France Télévisions, Patrick de Carolis, estdevenu maire d'Arles (Bouches-du-Rhône) avec 57,2% sur une liste divers centre. L'ex-footballeur Sidney Govou a été élu conseiller municipal à Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Auvergne-Rhône-Alpes) sur la liste divers droite menée par Marie-Hélène Mathieu arrivée en tête avec 50,29% des voix. L'arbitre de foot Antony Gautier a été élu maire de Bailleul (Nord) avec 50,3% des voix sur une liste divers droite. La basketteuse Johanne Gomis a été élue conseillère municipale à Lille (Nord) sur la liste de gauche menée par Martine Aubry, réélue de justesse avec 40%.

Citons aussi l'ancien gymnaste Yann Cucherat, sèchement battu à la mairie de Lyon sur une liste divers centre, mais élu conseiller municipal et qui a déclaré vouloir être étiqueté indépendant... Quant à l'ancien handballeur Jackson Richardson, présent sur la liste divers droite dans le 4e arrondissement de Marseille, il est élu conseiller municipal. Enfin, l'ancien champion du monde 98 Frank Leboeuf a échoué à se faire élire conseiller municipal à Suresnes (Hauts-de-Seine) sur la liste divers droite.