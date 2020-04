Marlène Schiappa : Improbable, elle débarque dans le show de Lady Gaga

Véritable succès, le spectacle One World: Together at Home, mis sur pied par la chanteuse américaine Lady Gaga avec l'aide précieuse de l'organisation Global Citizen, a permis de récolter 127 millions de dollars en faveur de l'OMS. Plusieurs grandes stars avaient répondu à l'appel, comme Céline Dion. Les artistes, confinés ou équipés pour respecter les gestes barrières contre le coronavirus, alternaient avec des discours de personnalités médiatiques. À l'instar de la Française Marlène Schiappa !

En effet, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement du Premier ministre français Édouard Philippe est apparue à l'écran. Elle a profité de cette immense fenêtre médiatique pour alerter notamment sur les violences conjugales. En plein confinement, le pire est à craindre pour les femmes victimes de coups, même si des mesures spécifiques ont été mises en place comme des points d'alerte dans les pharmacies. "La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 que nous traversons nous force à innover. C'est pourquoi nous avons lancé les possibilités de lancer l'alerte pour les forces de l'ordre par SMS au 114, des points d'alerte des policiers dans les pharmacies [un dispositif d'ores et déjà utilisé à Nancy, NDLR] pour les femmes victimes de violences conjugales ou encore dans des centres commerciaux et à l'intérieur des hypermarchés, des points d'écoute et d'information organisés avec les services de l'État", a-t-elle déclaré.

Marlène Schiappa - qui a aussi évoqué le Forum Génération Égalité organisé par la France avec l'ONU Femmes, mais qui a été repoussé à l'an prochain -,a été saluée par l'organisation après son discours en français, sous-titré. "Merci pour votre leadership contre les violences faites aux femmes !", pouvait-on lire sur Twitter.

Pour rappel, One World: Together at Home est une campagne de mobilisation de fonds pour le Fonds de réponse solidaire Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La mission de l'OMS pour le Covid-19 est de prévenir, détecter et répondre à la pandémie. Ce fonds, soutenu par la Fondation des Nations unies, est destiné à la réponse rapide de l'OMS au Covid-19. À ce jour, l'organisation a expédié plus de 2 millions d'articles d'ÉPI dans 133 pays et 1,5 million de kits de dépistage dans 126 pays, souligne Global Citizen.