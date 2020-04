Lady Gaga : Elle chante avec Céline Dion et récolte 127 millions de dollars

Le confinement fait naître des collaborations jamais espérées auparavant. Alors qu'un concert avec une telle affiche n'aurait pas de prix, la performance du siècle était disponible gratuitement en direct sur YouTube. Samedi 18 avril 2020, le grand concert caritatif organisé par L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était clôt par une collaboration de Céline Dion, Andrea Bocelli,Lady Gaga, John Legend et le grand pianiste Lang Lang.

Ensemble, les cinq artistes ont repris The Prayer, duo initialement chanté par la diva canadienne et le ténor italien. Cette chanson était sortie en 1998, issue de la bande-originale du dessin animé Excalibur, l'épée magique, lauréate du Golden Globe de la meilleure chanson originale.

Lady Gaga est d'ailleurs à l'origine de ce concert caritatif, qui a pour but d'éveiller les consciences sur le bon respect des règles du confinement et de récolter des dons auprès du Fond de solidarité Covid-19 lancé par l'OMS, qui donne de l'argent aux hôpitaux, patients dans le besoin, personnel hospitalier mais aussi pour les laboratoires de recherche.

Des dizaines de personnalités avaient répondu présent samedi. À l'instar de Burna Boy, Keith Urban, Maluma, David Beckham, Stevie Wonder Billie Eilish, Elton John, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, John Legend, Lizzo, Stevie Wonder, Idris Elba ou encore Paul McCartney. La France était également représentée, grâce aux talents d'Angèle et Chris(tine and the Queens).

Des docteurs, infirmiers et familles touchées par le coronavirus ont également pris la parole durant cet évènement. En tout, plus de 127 millions de dollars ont été récoltés.