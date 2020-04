Lady Gaga, folle amoureuse de Michael Polansly : "L'homme de ma vie"

EntreLady Gaga et Michael Polansky, c'est l'amour fou ! L'artiste de 34 ans s'est confiée pour la première fois sur son histoire d'amour lors de son passage à Morning Joe (MSNBC) le jeudi 16 avril 2020, par visioconférence. Évoquant la pandémie de coronavirus et les problèmes de santé mentale qui peuvent en découler, Lady Gaga a ensuite parlé de son association.

Michael Polansky est un richissime philanthrope, dont l'association Parler Foundation est désormais associée à celle de sa compagne. "Avec la Born This Way Foundation, ma mère Cynthia Germanotta et notre co-fondatrice Maya - que j'aime tellement - ils travaillent avec l'amour de ma vie sur quelque chose pour la santé mentale", a lâché Lady Gaga, en parlant ici de son compagnon. Avec Michael Polansky, ils travailleraient sur une application.

Confinés ensemble, Lady Gaga et Michael Polansky seraient actuellement dans la demeure de la musicienne à Malibu (Californie). Une source restée anonyme expliquait à PEOPLE Magazine que le couple "restait dans la maison de la star" et avait "commandé des repas".

Rappelons qu'on a vu Lady Gaga et Michael Polansky pour la première fois ensemble à Las Vegas, le 31 décembre dernier. À l'époque, on ne savait pas qui était ce charmant brun. Il n'aura pas fallu longtemps pour le démasquer et pour l'artiste d'officialiser leur relation. Ils seraient tellement bien ensemble qu'ils penseraient même à devenir parents.

Dans une interview à In Style, Lady Gaga confiait être "impatiente d'être mère". "C'est incroyable qu'une femme puisse porter un humain et l'élever", avait-elle ajouté. Celle qu'on surnomme Mother Monster (par rapport à ses fans, ses "monsters") disait avoir l'instinct maternel et parlait déjà mariage...

Lady Gaga est à l'origine du One World: Together at Home, un grand concert caritatif en partenariat avec l'OMS auquel participe également Andrea Bocelli, Burna Boy, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Lizzo, Stevie Wonder, Idris Elba ou encore Paul McCartney.