Lady Gaga en couple avec Michael Polansky : officialisation et gestes tendres

Pour rappel, Michael Polansky est le PDG de Parker Group, entreprise basée à San Francisco. Avec l'un des fondateurs de Facebook, Sean Parker, il a fondé la Parker Foundation, estimée à 600 millions de dollars, dédiée aux sciences sociales, à la santé publique et à la citoyenneté. Il a également cofondé le Parker Institue for Cancer Immunotherapy, qui met en relation les plus grands immunologues et les centres spécialisés dans le traitement des cancers.

Lady Gaga, plutôt discrète sur son intimité, n'est pas du genre à officialiser n'importe quelle relation. Séparée de son ex-fiancé Christian Carino depuis près d'un an, elle avait vécu une courte idylle cet été avec son ingénieur du son, Dan Horton, avant d'annoncer qu'elle était redevenue célibataire quelques semaines plus tard.