Lady Gaga en couple : première sortie avec Michael Polansky au Super Bowl

Lady Gaga a un nouvel homme à son bras. Ce week-end, elle s'est montrée très proche d'un certain Michael Polansky, CEO de Parker Group et philanthrope. Il travaille avec Sean Parker, l'un des fondateurs de Facebook. Comme l'indique Page Six, il était présent avec la mère de l'artiste lors du before du Super Bowl que Lady Gaga organisait chez elle samedi. Ils sont même apparus bras dessus bras dessous lors du grand match, dimanche 2 février 2020.

L'artiste américaine aurait rencontré Michael Polansky – d'ailleurs diplômé en mathématiques à Harvard – lors d'une soirée de Parker Group organisée en décembre dernier dans sa résidence de Los Angeles. "Michael est quelqu'un de très intelligent et de sérieux, qui est toujours resté discret. Les gens disent qu'ils se sont rencontrés lors d'évènements qu'il a organisés à son domicile pour Parker Group et son association qui lutte contre le cancer. Lady Gaga et Michael Polansky étaient ensemble lors de l'anniversaire de Sean Parker en décembre", a confié une source restée anonyme à Page Six.