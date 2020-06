Municipales à Paris : Anne Hidalgo masquée, a voté avec son mari

Arrivée en tête au premier tour des municipales en mars dernier, avec 29,3% des voix, Anne Hidalgo part favorite pour ce second tour mais rien n'est joué. Elle affronte Rachida Dati, d'ores et déjà réélue à la mairie du très chic 7e arrondissement de Paris, et l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn.

C'est dans la matinée que l'actuelle locataire de l'Hôtel de ville est allée voter dans un bureau du 15e arrondissement, là où elle habite de longue date. La candidate de 61 ans est apparue avec un masque sur le visage, pour respecter les consignes liées au gestes barrières à cause du coronavirus. Il faut dire qu'Anne Hidalgo a récemment confié avoir été testée positive au virus mais, par chance, sans avoir développé de symptômes. La femme politique, très chic en trench crème, et pantalon noir, était accompagnée de son mari Jean-Marc Germain, lui aussi le visage protégé par un masque. A leur entrée au bureau de vote, devant une flopée de caméras et photographes, ils ont tous les deux utilisés du gel hydroalcoolique mis à disposition.

L'ancienne adjointe de Bertrand Delanoë espère bien poursuivre l'aventure à la mairie de Paris avec un deuxième mandat et a ainsi fusionné ses listes avec celles de EELV (le parti était représenté au premier tour par David Belliard). Anne Hidalgo a d'ailleurs fait une promesse aux Parisiens en cas de victoire : elle n'envisage pas ce poste comme un tremplin pour la prochaine élection présidentielle. "Comme maire de Paris, je n'ai absolument aucune frustration, d'aucune sorte, bien au contraire. C'est à l'échelle des villes que la démocratie s'exerce désormais avec le plus de force (...) Je ne cherche rien d'autre. Je ne cesserai de le répéter : Paris me comble. Je ne serai pas candidate à la présidentielle", a-t-elle affirmé au Figaro.

A noter qu'à 12h le taux de participation était de 15,29% sur l'ensemble de la France. Un chiffre en baisse par rapport au premier tour puisqu'il s'établissait alors à 18,38%.