Anne Hidalgo victime du coronavirus : "Je n'ai pas eu vraiment de symptômes"

Anne Hidalgo vient d'ajouter son nom à la longue liste de personnalités victimes du coronavirus. La maire de Paris, candidate favorite à sa réélection, s'est confiée au micro de BFM Paris, lundi 22 juin 2020. La femme politique de 61 ans a été testée positive.

Sur le plateau, Anne Hidalgo a donc confié avoir effectué une sérologie Covid-19, qui permet de voir rapidement grâce à une prise de sang si le corps a été ou pas en contact avec le virus. "J'ai des anticorps [le test détecte la présence d'IGG et/ou d'IGM, ce qui permet d'établir une sorte de calendrier de l'entrée en contact avec le virus, NDLR], a ainsi dévoilé Anne Hidalgo à l'antenne. Je suis dans la situation idéale où je n'ai pas vraiment eu de symptômes. J'étais un cas asymptomatique. Mais j'ai généré des anticorps."

Et d'ajouter : "Et je pense que c'est très important de savoir si on l'a ou pas, ça, c'est les tests PCR [à l'aide d'un écouvillon, dans le nez en une poignée de secondes, ce qui indique la présence ou pas du virus au moment du test, NDLR]. Et puis de faire aussi les tests sérologiques. Cela donne cette information, c'est important le fait que la population soit informée et que l'on ait des statistiques. On les aura quand on aura fait des tests en nombre plus important."

Anne Hidalgo, candidate sous les couleurs de Paris en commun et arrivée largement en tête au premier des élections municipales de mars 2020, espère bien l'emporter au second tour contre ses rivales le 28 juin : Rachida Dati (Les Républicains, maire du 7e arrondissement, d'ores et déjà réélue dans son fief) et Agnès Buzyn (La République en marche, ex-ministre de la Santé). L'actuelle maire se présente dans le 11e arrondissement de Paris.

Si elle gagne - elle part avec le soutien des groupes de gauche et des écologistes -, nul doute qu'Anne Hidalgo continuera d'être attentive à la situation à Paris autour du coronavirus, alors que les récentes images de fêtards peu précautionneux lors de la fête de la Musique en ont crispé plus d'un. Admettant volontiers "un relâchement" de la part des Parisiens, Anne Hidalgo a rappelé comme l'OMS que "l'épidémie est toujours là". Quant au port du masque, elle y reste favorable dans les transports en commun, mais plus mitigée dans l'espace public. "Le port du masque recommandé doit faire l'objet de beaucoup de pédagogie encore", a-t-elle ajouté.