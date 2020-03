Municipales : Les résultats de Jean-Marie Bigard, Sidney Govou...

Comme chaque année, des personnalités se sont glissées parmi les candidats aux élections municipales. À Paris, Rouen, Reims ou encore Marseille, on pouvait voter pour des personnalités issues du monde du football comme celui du spectacle. Résumé.

À l'issue du premier tour des élections municipales, dépouillé dimanche 15 mars, le footballeur Vikash Dhorasoo, en équipe avec Danielle Simonnet pour la France insoumise, n'a obtenu que 9% dans le 18e arrondissement de Paris, comme le rapporte Le Parisien. L'ancien joueur de l'OM Mamadou Niang a obtenu 7,95% des voix à l'élection marseillaise, sous les couleurs de la République en marche sur la liste de Saïd Ahamada dans le 8e secteur. L'ancien joueur lyonnais Sidney Govou est très bien parti avec 48,97% des voix, lui qui figure sur la liste menée par Marie-Hélène Mathieu.

La journaliste Audrey Pulvar, qui s'était déjà engagée en politique auprès de son compagnon Arnaud Montebourg, s'est engagée avec Anne Hidalgo. N°2 sur la liste du PS, elle est arrivée en tête dans l'arrondissement Centre, composé des quatre premiers arrondissements parisiens, à 33,7%.

Jean-Marie Bigard n'est malheureusement pas en position éligible, lui qui était présent par esprit de "soutien" sur la liste du forain Marcel Campion, à Paris. Le vidéaste et humoriste Rémi Gaillard est tête de liste à Montpellier, après avoir obtenu 9,42% des voix. Le chanteur Moussa Maaskri, tête de liste LR dans le 15e et 16e arrondissement de Marseille, s'est classé troisième des résultats avec plus de 25% des suffrages. Richard Gotainer, sur la liste du maire sortant de Cérilly (Allier), n'est pas éligible.