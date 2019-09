Audrey Pulvar en robe fendue, Catherine Deneuve et Alice Belaïdi lumineuses

Pluie d'étoiles sur la Côte fleurie. Du vendredi 6 au dimanche 15 septembre 2019, le cinéma américain sera mis à l'honneur au sein du Festival de Deauville. Et, pour sa 45e édition, l'événement a vu les choses en grand. Après avoir lancé les festivités en projetant Un jour de pluie à New York, de Woody Allen, voilà que le tapis rouge a de nouveau été déroulé pour recevoir la première de Music of My Life, de Gurinder Chadha. Une occasion que les célébrités n'auraient manqué pour rien au monde.

Vêtues de leurs plus beaux atours, on a pu voir Catherine Deneuve - présidente du jury -, Audrey Pulvar dans une longue robe fendue ou Valérie Donzelli habillée en Prada. Mais aussi Gaspard Ulliel, Anna Mouglalis - présidente du jury de la révélation - et Alice Belaïdi toutes deux en Chanel, Emmanuelle Béart et Valeria Golino. Au milieu de cette foule aux parures haute-couture, la comédienne Brigitte Fossey avait choisi d'apporter une touche de simplicité et de couleurs vives : elle qui n'en a que faire du faste portait une doudoune bleue - puisqu'il faisait quand même aux alentours de 17 degrés ce jour-là.

Deauville : Une 45e édition polémique

Cette 45e édition du Festival du cinéma américain de Deauville a décidé de mettre les femmes à l'honneur. Sur quatorze films sélectionnés pour la compétition, six sont le fruit du travail de réalisatrices. Côté récompenses, on sait déjà que Kristen Stewart, Geena Davis et Sienna Miller recevront le fameux Deauville Talent Award. En revanche, le Festival s'est ouvert avec un long-métrage de Woody Allen qui a été banni aux Etats-Unis - puisque sa fille adoptive l'accuse d'agression sexuelle - décision qui a provoqué les foudres des associations féministes. Sur le tapis rouge du samedi 7 septembre, on remarque également la présence Roman Polanski, vainqueur de la Mostra 2019 avec J'accuse !, qui est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d'une adolescente en 1977. Dimanche, un hommage à Johnny Depp est également au programme.