Anne Hidalgo maman fière : nouvelle performance sportive de son fils Arthur

À quinze jours des élections municipales, la maire de Paris, candidate à sa réélection, n'oublie pas de se consacrer aussi à ses enfants. Récemment devenue grand-mère, Anne Hidalgo est aussi la première fan de son dernier fils, Arthur Germain, 17 ans.

L'adolescent est un nageur de haut niveau et déjà détenteur de nombreux records. En juillet 2018, il devenait le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. Un parcours de 24 kilomètres dans une eau à 16 °C. Un exploit qui a permis de récolter des fonds pour l'association Afrique pleine d'avenir et donc offrir un meilleur accès à l'éducation en Afrique subsaharienne.

Et ce n'est pas fini ! Arthur Germain vient de remporter une médaille de bronze aux championnats de France de nage en eau glacée, au lac des Dames de Samoëns, en Suisse. Ce jour-là, l'eau était à 4 °C et il a remporté sa récompense en nageant le dos crawlé. Sa mère s'est emparée de son compte Twitter et s'est empressée d'écrire "trop fière".

Arthur Germain a d'ailleurs beaucoup influencé sa mère dans son combat écologique. "J'ai un fils adolescent très impliqué dans l'écologie", a-t-elle confirmé dans un entretien dans le dernier numéro de Madame Figaro, en kiosques ce vendredi 21 février. "La jeune génération a bougé. Les ados, y compris ceux nés au sein des classes dirigeantes hostiles à ce changement, ont convaincu leurs parents qu'il est nécessaire de mettre plus de vélos et moins de voitures à essence dans nos villes", a-t-elle déclaré.

Arthur est le troisième enfant de la maire de Paris et de l'ancien député Jean-Marc Germain, mariés depuis quinze ans. Anne Hidalgo est également maman de Mathieu, né en 1986, et d'Elsa, en 1988, nés d'une précédente union. Même en essayant de protéger sa famille, elle n'a pas pu empêcher de courir de terribles rumeurs sur l'identité du père de son benjamin. En effet, de nombreuses personnes ont cru et/ou dit que la paternité revenait à l'ancien président François Hollande.