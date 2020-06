Camélia Jordana chante un gospel pour George Floyd, Audrey Pulvar prend le micro

La mobilisation mondiale ne faiblit pas après la mort choquante de George Floyd, tué par un policier blanc aux États-Unis. En France, un hommage lui a été rendu mardi 9 juin 2020, place de la République à Paris. Parmi les quelques milliers de personnes, on a notamment pu voir Camélia Jordana.

L'ancienne candidate de La Nouvelle Star, devenue chanteuse à succès primée d'une Victoire de la Musique et comédienne césarisée (pour Le Brio), était présente et n'est pas restée silencieuse. Quelques semaines après avoir été au coeur d'une polémique pour avoir mis en cause l'institution policière française sur le plateau d'On n'est pas couché, elle a multiplié les apparitions dans la rue pour dénoncer les violences policières et le racisme. Cette fois, lors de cet hommage, elle a chanté le gospel We Shall overcome, hymne du mouvement de lutte pour les droits civiques. À ses côtés, on pouvait aussi voir la jeune chanteuse Pomme, ainsi que Sandra Nkaké ou encore Jeanne Added.

Cet hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, a rassemblé 2 400 personnes sur la place de la République, selon la préfecture de police, 12 000 selon les organisateurs. La foule réunie à l'appel de SOS Racisme a observé, genou à terre, huit minutes et 46 secondes de silence, la durée pendant laquelle Derek Chauvin, inculpé de meurtre, a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, plaqué au sol et se plaignant de ne plus pouvoir respirer.

Plusieurs leaders de la gauche et des Verts - Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS), Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (PCF) - étaient présents. On a aussi pu voir la journaliste Audrey Pulvar, candidate sur la liste Paris en commun dans l'arrondissement centre, pour les municipales du 28 juin. "J'ai envie de vous dire que oui, la police n'est pas raciste, mais que le racisme existe aussi dans la police. Or, nous attendons de la police qu'elle soit irréprochable. (...) La violence et le racisme qui existent dans la police, même si encore une fois tous les policiers ne sont pas racistes, c'était aussi il y a quinze ans Zyed et Bouna pour qui nous attendons des excuses de la police", a-t-elle notamment déclaré au micro.

Cette manifestation, contrairement aux précédentes, n'avait pas été interdite par la préfecture de police. L'état d'urgence sanitaire proscrit les rassemblements publics de plus de dix personnes, "mais l'émotion mondiale, qui est saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent", avait déclaré le matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le même jour étaient organisées à Houston, au Texas, les obsèques de George Floyd.