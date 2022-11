Camélia Jordana "perturbante" dans la Star Academy : son look très décalé fait réagir

Ce samedi 19 novembre, la demi-finale de la Star Academy était proposée aux téléspectateurs sur TF1. Voilà déjà quatre semaines que les six candidats encore en lice ont débuté l'aventure. Ils arrivent enfin au bout mais ce nouveau prime était plus que jamais décisif. Seul Louis était protégé, après avoir obtenu son ticket pour la finale à la suite de ses évaluations. Ses camarades Enola, Chris, Anisha, Léa et Tiana étaient quant à eux soumis aux votes du public toute la soirée. Trois d'entre eux seront sauvés et deux éliminés.

Mais en attendant de découvrir qui rentrera au château de Dammarie-les-Lys pour vivre une dernière semaine, la production avait organisé une soirée très prometteuse. Des artistes confirmés étaient notamment ravis de pouvoir débarquer sur scène pour partager des duos avec les élèves. Après Claudio Capéo qui a fait une belle surprise à Anisha ou encore Léa qui s'est lâchée juste avant de chanter avec Marc Lavoine, c'est Tiana qui a eu l'opportunité de se défendre. La benjamine de la saison a offert une prestation avec Camélia Jordana sur Mistral Gagnant, de Renaud.

Un look "gênant"

Une prestation qui a enchanté le public, les professeurs mais aussi les internautes, lesquels ont reconnu une agréable douceur chez Tiana. Mais surtout, sur la Toile, c'est la tenue très étrange de Camélia Jordana qui a retenu l'attention. En effet, la chanteuse avait opté pour un haut noir moulant et col roulé, lequel était doté de mains déposées sur sa poitrine. Un look à découvrir dans notre diaporama qui n'a pas fait l'unanimité et qui a provoqué quelques moqueries.

"Est-ce que vous pensez qu'elle applaudit à 4 mains ?", "On en parle de la robe de Camélia Jordana ?", "La tenue de Camélia Jordana, on dirait les statues de rue qui la touchent", "La robe de Camélia Jordana est perturbante", "A un moment j'ai cru que c'étaient de vraies mains qui touchaient la poitrine de Camélia Jordana", "Le haut de Camélia Jordana est gênant", a-t-on commenté.