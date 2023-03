Camélia Jordana sublime en robe fendue, Avril Lavigne marche sur son manteau XXL au défilé Lanvin

Plus que quelques heures pour profiter des défilés et des soirées de prestige. La Fashion Week de Paris fermera ses portes le mardi 7 mars 2023 mais, en attendant, le spectacle continue ! Le dimanche 5 mars 2023, c'est Lanvin qui a présenté au public les nouvelles pièces de sa collection femme prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024. Histoire de rhabiller tout le monde pour la saison froide qui arrivera dans quelques temps, la maison de couture à la française a invité tout le monde - enfin, seuls ceux présents sur la gueslist - à venir assister à un show d'exception.

Le défilé Lanvin a été organisé, le dimanche 5 mars 2023, au Collège des Bernardins, situé dans le 5e arrondissement de Paris, célèbre quartier latin. Pour venir découvrir les modèles inédits de la griffe française, de nombreuses personnes s'étaient précipitées en direction de son showroom. On relève notamment la présence de la chanteuse Camélia Jordana, qui avait opté pour une longue robe moulante, fendue au niveau du genou, et un trench moutarde. Étaient également présents : Dadju, Aure Atika, Emma Brooks, Josephine Skriver, Halsey, le rappeur Saint Jhn mais aussi Lisa Rinna, Zita Hanrot - Plan Coeur -, Chriselle Lim ainsi qu'Avril Lavigne, décidément très présente lors de cette Fashion Week parisienne.

Mais que fait Avril Lavigne à la Fashion Week de Paris ?

Véritable icone de la scène punk rock des années 2000, Avril Lavigne semble vouloir revenir sous le feu des projecteurs... mais pas seulement en salles de spectacle. L'artiste de 38 ans, qui a conservé son âme adolescente, a sorti un nouvel album en 2022 intitulé Love Sux et a même eu droit à une version Deluxe, récemment, qui contient un featuring exclusif avec YUNGBLUD intitulé I'm a mess. Le public français aurait dû la retrouver au Zénith de Paris il y a plus d'un an, mais cette date a été reportée en raison de "problèmes liés au contexte actuel" et à cause des "restrictions de voyage et mesures locales qui changent d'un pays à l'autre et rendent la tournée impossible à réaliser". Pour la croiser, il faudra donc se rendre sur place 12 avril 2023... ou bien se précipiter en front row d'un défilé, avant ça, en espérant qu'elle soit là.