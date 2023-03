Natalia Vodianova : Décolleté très plongeant au bras de son mari Antoine Arnault, le couple admire Louboutin

Le tapis rouge a été foulé par une multitude de semelles de la même couleur, le jeudi 2 mars 2023 ! Le créateur de mode Christian Louboutin a présenté sa collection femme prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 lors de la Fashion Week de Paris, depuis le Théâtre National de l'Opéra Comique, situé dans le 2e arrondissement de notre capitale. Sans surprise, ce grand spectacle, baptisé The Loubi Show, a réuni de très nombreuses personnalités... dont quelques savoureuses surprises !

Reine du punk rock des années 2000, Avril Lavigne est, semble-t-il, désormais une icone de mode. Elle déambule, en tout cas, dans les rues de Paris depuis quelques jours dans le cadre de la Fashion Week. L'interprète de I'm with you, vêtue d'une robe courte, d'un long perfecto en cuir et de bottes lacées de rouge, a ainsi pu croiser Miss Fame, Bilal Hassani, Elsa Hosk, Law Roach, Paul Forman et Ashley Park de la série Emily in Paris, Suzy Menkes, Farida Khelfa, le comédien et réalisateur Nicolas Maury, Philippine Leroy-Beaulieu, Mayé Musk, Louane Emera, Léna Situations (Léna Mahfouf), Caroline Hu, Hanna Martin, Issey Moloney, Olivia Palermo, Coco Rocha, Rossy de Palma, Ellen von Unwerth, Mélita Toscan du Plantier, le créateur Christian Louboutin, of course, ainsi qu'Antoine Arnault et sa femme Natalia Vodianova.

En couple depuis l'année 2011, les tourtereaux ont ainsi passé un peu de temps loin de leurs deux garçons Maxim, 8 ans et demi et Roman, 6 ans et demi - elle a également trois autres enfants, issus d'une relation précédente, Lucas, 21 ans, Neva, 17 ans et Viktor, 16 ans. Depuis quelques mois, la sublime russe flotte sur un petit nuage. Fiancée depuis le 31 décembre 2019, Natalia Vodianova s'était finalement mariée à Antoine Arnault, directeur général de Berluti, président de Loro Piana, et fils de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH, lors d'une cérémonie très intime organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris en septembre 2020. Bientôt les noces de froment...