Natalia Vodianova et Antoine Arnault : Mariage surprise à Paris !

Heureuse nouvelle pour Natalia Vodianova et Antoine Arnault : le mannequin de 38 ans et le directeur général de Berluti (LVMH), 43 ans, viennent de se marier ! C'est la belle Russe qui a officialisé l'information sur son compte Instagram en postant une photo et une vidéo de sa sortie de la mairie du 16e arrondissement de Paris, au côté de son désormais mari. Les jeunes mariés apparaissent tous sourires, elle en robe blanche vintage et lui en costume bleu, tandis que leurs proches les acclament et jettent des pétales dans les airs pour marquer le coup. En unique légende, la sublime mariée se contente d'un grand "OUI" accompagné de petits coeurs.

Natalia et Antoine se fréquentent depuis 2011 et sont déjà les heureux parents de deux enfants, Maxim, 6 ans, et Roman, 4 ans. Il s'agit du premier mariage pour le fils de Bernard Arnault mais du second pour la top model. Elle avait en effet épousé le rentier anglais Justin Portman en 2001. Ensemble il ont eu eu 3 enfants, Lucas (18 ans), Neva (14 ans) et Viktor (13 ans).

Les amoureux devaient se marier en juin 2020 mais les noces avaient été décalées en raison de la pandémie de Covid-19. Antoine Arnault avait expliqué ce report sur le plateau de Quotidien en mai dernier : "J'avais prévu de me marier dans un mois. On est ensemble depuis 10 ans, donc on va dire que c'est déjà acté. On avait prévu de se marier avec nos amis et de faire une belle fête dans un mois, mais on préfère attendre et le décaler, plutôt que de faire un bal masqué. Donc on va se marier l'an prochain". Finalement, il semble que le couple n'a pas réussi à attendre une année.