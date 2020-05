Natalia Vodianova et Antoine Arnault décalent leur mariage : non au "bal masqué"

Le mannequin russe de 38 ans et l'homme d'affaires de 42 ans avaient annoncé leurs fiançailles le 1er janvier dernier sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée au magazine Numéro, pour son hors-série printemps-été 2020, Natalia Vodianova avait raconté la demande en mariage "follement romantique" de son compagnon : "Il s'était très, très bien préparé pour l'occasion. Et moi, pas du tout. Le plus touchant à mes yeux, c'est qu'il m'a fait une très longue déclaration... en russe ! Ce jour-là, je portais des lunettes de soleil, et, pendant un très long moment (...), je ne suis pas parvenue à lui répondre, parce que je pleurais comme une madeleine derrière mes verres teintés. Au bout de quelques minutes, il a fini par me dire : 'Alors, c'est oui ?'"

Il s'agira de secondes noces pour le top puisqu'elle a déjà été mariée à l'aristocrate britannique Justin Portman entre 2001 et 2011. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Lucas (18 ans), Neva (13 ans) et Viktor (12 ans). Natalia Vodianova a ensuite rencontré Antoine Arnault, peu de temps après son divorce. Avant de se fiancer, le couple a accueilli deux enfants : Maxim et Roman, 5 et 3 ans.