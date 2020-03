Natalia Vodianova raconte la demande en mariage d'Antoine Arnault

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Le 1er janvier dernier, Natalia Vodianova annonçait aux siens qu'elle s'était fiancée. Dans une nouvelle interview, elle raconte la demande en mariage de son compagnon Antoine Arnault : "Je ne suis pas parvenue à lui répondre, parce que je pleurais comme une madeleine" !

C'est à Numéro Homme, le spécial masculin du magazine Numéro, que Natalia Vodianova s'est confiée. Interrogée sur la demande en mariage faite par son compagnon Antoine Arnault, l'icône mode russe révèle : "C'était follement romantique. Il s'était très, très bien préparé pour l'occasion. Et moi, pas du tout."

"Le plus touchant à mes yeux, c'est qu'il m'a fait une très longue déclaration... en russe !, poursuit le top model de 38 ans. Ce jour-là, je portais des lunettes de soleil, et, pendant un très long moment (...), je ne suis pas parvenue à lui répondre, parce que je pleurais comme une madeleine derrière mes verres teintés. Au bout de quelques minutes, il a fini par me dire : 'Alors, c'est oui ?'"

Natalia Vodianova pose en couverture du magazine avec son fils de 18 ans, Lucas (né de son précédent mariage à Justin Portman), coiffé d'une perruque blonde.