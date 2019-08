Natalia Vodianova : Top model et fée du logis pour son homme et ses enfants

Voyages aux quatre coins de la planète, cadeaux luxueux, invitations aux soirées les plus prestigieuses... La vie de top model présente d'intéressants avantages ! Natalia Vodianova la conjugue avec celle de mère de famille. Elle révèle qu'elle s'occupe elle-même de nombreuses tâches ménagères de son foyer, et qu'elle n'est pas franchement aidée par son compagnon Antoine Arnault...

Natalia Vodianova s'est récemment entretenue avec The Telegraph. Le top model russe a discuté du service de livraison de repas pour bébés Little Tummy, dans lequel elle a récemment investi. Natalia Vodianova a également évoqué sa vie de famille, une famille qu'elle forme avec son compagnon, le PDG de la marque Berluti, Antoine Arnault, et ses cinq enfants (Lucas, Neva, Viktor, Maxim et Roman, âgés de 19 à 3 ans). Les trois premiers sont nés de son premier mariage à Justin Portman.

"C'est encore un espace dominé par les femmes, les femmes prennent encore les décisions sur l'alimentation de leurs bébés et les achats", explique Natalia Vodianova sur les foyers, de manière générale. Cette affirmation s'applique au sein de son propre foyer.

La star de 37 ans, récemment vue à Monaco avec le prince Albert et Natalie Portman, s'occupe elle-même d'une vaste majorité des tâches ménagères. Son compagnon Antoine Arnault s'en dispense volontiers : "Même des oeufs brouillés sont un problème pour mon homme !"