Natalie Portman : Divine en robe bustier avec Albert de Monaco

Stéphane Bern, Natalie Portman, le prince Albert II de Monaco, Jean-Marc Mansvelt (directeur général de Chaumet International) - Inauguration de l'exposition "Chaumet en Majesté- Joyaux de souveraines depuis 1780" au Grimaldi Forum de Monaco le 11 juillet 2019. Après Pékin en 2017 et Tokyo en 2018, Chaumet met le cap sur la plus mythique des principautés et dévoile des pièces rares dont certaines sont exposées pour la première fois au public : pépites historiques ou joyaux spectaculaires, prêts de musées, de grandes familles ou de cours royales. © Sébastien Botella / Nice-Matin / Bestimage Exclusive - For Germany call for price - Inauguration of the exhibition "Chaumet in Majesty - Jewels of Sovereigns since 1780" at the Grimaldi Forum in Monaco on July 11, 2019. After Beijing in 2017 and Tokyo in 2018, Chaumet heads for the most legendary of principalities and unveils rare pieces some of which are exhibited for the first time to the public: historical nuggets or spectacular jewels, loans from museums, large families or royal courts. (No Web - pour suisse et Belgique)11/07/2019 - MONACO