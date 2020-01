Natalia Vodianova : Fiancée à Antoine Arnault, elle dévoile sa magnifique bague

Il s'agira de secondes noces pour Natalia Vodianova puisqu'elle a été mariée à l'aristocrate britannique Justin Portman entre 2001 et 2011. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Lucas (18 ans), Neva (13 ans) et Viktor (12 ans). Le top model a ensuite rencontré le fils de Bernard Arnault, peu de temps après son divorce. Avant de se fiancer, le couple a accueilli deux enfants : Maxim et Roman, 5 et 3 ans.