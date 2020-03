Katy Perry enceinte : Pourquoi son mariage avec Orlando Bloom est repoussé

L'organisation du mariage de Katy Perry et d'Orlando Bloom vient de prendre un sacré coup ! Après une demande incroyable, le 14 février 2018, les deux amoureux, dont la relation a commencé en 2016, ne cessent de repousser la date du jour J.

Les futurs mariés ont récemment décalé leur mariage selon Us Weekly. Une source proche du couple aurait précisé la raison de ce report : "Ils ont changé le calendrier en raison de l'emplacement qu'ils souhaitent." Visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite. Interviewé par People, une source a déclaré que le mariage "était prévu au Japon avec 150 invités. Katy était d'ailleurs très enthousiaste à l'idée de se diriger enceinte vers l'autel". "Ils étaient tous deux ravis que les détails du mariage soient enfin finalisés, mais ils mettent le projet sur pause à cause du coronavirus." Ce n'est pas la seule festivité qui est mise entre parenthèses à cause de l'épidémie mondiale. En Hexagone, M. Pokora et Patrick Bruel ont déjà dû annuler plusieurs shows. Le tournage d'Intervilles, quant à lui, a été reporté au grand dam de Nagui.

Avant de demander la main de la chanteuse de Never Really Over, Orlando Bloom, 43 ans, a été marié avec le mannequin Miranda Kerr de 2010 à 2013. Ensemble, ils ont eu un fils, Flynn, 9 ans. Katy Perry, quant à elle, a été mariée de 2010 à 2012 au comédien Russell Brand.

Le 5 mars 2020, dans son nouveau clip Never Worn White, la chanteuse américaine de 35 ans a annoncé être enceinte de son premier enfant. Après avoir mis le clip en ligne, Katy Perry s'est adressée à ses followers pour un live Instagram. La chanteuse a confirmé sa grossesse, ajoutant que c'était "le secret le plus long" qu'elle ait jamais eu à garder dans sa vie.