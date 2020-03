Intervilles touché par le coronavirus : le tournage annulé, coup dur pour Nagui

Les programmes télévisés sont bousculés par le coronavirus. Sur TF1, certaines émissions comme Téléfoot ou encore C'est Canteloup sont désormais tournées sans public. Et comme le révèlent nos confrères du Parisien, France 2 prend également des mesures. Alors que les tournages d'Intervilles devaient commencer fin mars, la chaîne a préféré, par sécurité, les annuler.

"On préfère reporter le tournage et attendre que toutes les conditions sanitaires soient réunies plutôt que de prendre des risques. Mais on croit en cette émission, on n'abandonne pas le projet", a déclaré un porte-parole de France 2. Le tournage se déroulant sur plusieurs villes, la chaîne craint de participer malgré elle à la propagation du virus. Coup dur pour Nagui. L'animateur et producteur travaille depuis des mois sur le retour de la célèbre émission qui devait faire son retour prochainement avec Olivier Minne aux commandes...

Mais d'après une source proche du dossier, le coronavirus n'est pas l'unique raison de ce report. "Le coronavirus a bon dos, car la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas prêts du tout", lance-t-on. Le Parisien ajoute que les six villes qui devaient s'affronter n'avaient pas été désignées et que les lieux de tournages étaient encore "en discussion" à moins d'un mois du jour J.

L'annulation des tournages d'Intervilles n'arrange pas Nagui qui espérait une diffusion des premiers épisodes très rapidement. Le timing était déjà serré, mais avec ce report, le jeu rendu célèbre par Guy Lux en 1962 trouvera difficilement sa place dans la programmation de France 2. Car comme le rappelle Le Parisien, Olivier Minne tournera Fort Boyard tout le mois d'avril et, dès l'été, la chaîne diffusera l'Euro de football et les Jeux olympiques de Tokyo...

Rappelons qu'à ce jour, en France, 285 personnes sont atteintes du coronavirus, quatre en sont mortes.