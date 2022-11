Star Academy : Anisha en larmes dans les bras de Claudio Capéo, grosse annonce en direct, "c'est incroyable"

Ce samedi soir, les téléspectateurs avaient rendez-vous sur TF1 pour un avant-dernier prime de la Star Academy. Une demi-finale qu'ils sont six à se disputer. Ou plutôt cinq car Louis est le seul à avoir obtenu son ticket pour la grande finale à l'issue de ses évaluations très réussies. Sa grande amie Enola, Léa, Anisha, Tiana et Chris doivent alors tout faire pour convaincre le public car trois d'entre eux pourront être sauvés par les votes à la fin de la soirée.

Le résultat des votes est forcément très attendu mais comme toujours, pas question de passer à côté de l'occasion de faire le show. Ce sont donc encore une fois un panel de stars qui a fait le déplacement sur le plateau pour chanter aux côtés des élèves : Marc Lavoine, Claudio Capéo, Patrick Bruel, Clara Luciani, Vianney et Sofia Essaidi, la demi-finaliste de la Star Academy 3.



Anisha a notamment eu la chance de partager la scène avec Claudio Capéo. Avec l'artiste, elle a interprété son célèbre tube Riche et ils ont offert un moment suspendu dans le temps, rempli d'émotions. Le chanteur était très satisfait de cette prestation et l'a fait savoir à la fin. "Je suis très heureux d'être ici ce soir, d'avoir pu chanter avec Anisha. Je ne vais pas dire que c'est ma chouchoute mais un peu quand même. Je regarde énormément l'émission, ça me rappelle mon adolescence", a-t-il confié à Nikos Aliagas, bien rétabli de sa récente chute. Et pour lui de créer la surprise : "Et puis, je voulais juste proposer à Anisha, si tu le veux bien, de chanter sur mon album, on pourrait faire un duo ensemble", lui a-t-il déclaré. Une proposition qui a fait monter les larmes de l'élève, très heureuse et honorée par l'artiste. C'est évidemment un grand "oui" qu'elle lui a répondu.

Anisha a tout gagné

Sur Twitter, les internautes n'ont pas caché leur enthousiasme à l'idée de la retrouver sur le prochain album de Claudio Capéo et ils la voient déjà gagnante ! "Anisha a tout gagné là, c'est la deuxième fois qu'un artiste lui fait une belle proposition ! Bravo et en plus, sa prestation avec Claudio Capeo était d'une douceur", "Anisha elle aura tout gagné entre Slimane et maintenant Claudio qui l'invite sur scène", "Anisha elle a pas besoin de gagner en vrai, y a quelqu'un qui va la signer d'office", "Anisha chaque fois qu'elle chante avec un artiste, il lui propose quelque chose, c'est incroyable, c'est vraiment une future star sérieux. Je suis contente pour elle. Elle mérite", peut-on lire.