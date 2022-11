Nikos Aliagas, sa chute en direct passée inaperçue : "en coulisses, l'inquiétude est grande", nouvelles révélations

Ce vendredi 18 novembre 2022, la nouvelle édition des NRJ Music Awards est attendue en direct sur TF1. Mais contrairement aux précédentes années, ce n'est pas Nikos Aliagas qui accueillera les artistes sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Et pour cause, son remplacement a été acté à la toute dernière minute. C'est lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter dans la journée de mercredi. "Chers amis, après une mauvaise chute, je me suis blessé samedi sur le prime de la #Staracademy, concrètement je ne pourrai pas voyager à @villecannes et assurer la présentation des #NRJMusicAwards :( Hâte de vous retrouver samedi en direct sur @TF1 pour la demi-finale de la Starac!", a-t-il écrit.

D'après les informations du Parisien, Nikos Aliagas "a tout essayé jusqu'au dernier moment pour ne pas renoncer" mais ses médecins lui ont "vivement déconseillé de prendre l'avion". Nos confères ont apporté davantage de détails ce jeudi concernant sa chute survenue sur le plateau de la Star Academy. L'animateur serait tombé de la partie surélevée de la scène au juste au moment d'une pause publicitaire et se serait mal réceptionné. Le public présent et les professeurs étaient sous le choc. Pourtant, lorsqu'il a fallu reprendre l'antenne, c'est comme si rien ne s'était passé ! En effet, doté d'un grand professionnalisme, le mari de Tina Grigoriou n'a rien laissé paraître et a naturellement poursuivi le cours de l'émission. "En coulisses, l'inquiétude est grande. Mais Nikos se veut rassurant. Alors qu'on lui propose de ne pas retourner sur le plateau, il tient à assurer le reste de la soirée", rapporte Le Parisien. Depuis, Nikos Aliagas est malheureusement fortement gêné par la douleur. Ainsi, impossible pour lui de se rendre à Cannes. C'est Camille Combal qui a été choisi pour le remplacer in extremis. En revanche, Nikos sera bien présent samedi soir sur TF1 pour animer la demi-finale de la Star Academy.

Le programme des NMA

Cette année, les NRJ Music Awards vont encore une fois accueillir de nombreux artistes confirmés : Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen'V, Kendji Girac, M. Pokora mais aussi David Guetta qui est nommé dans pas moins de six catégories. Quatre nouvelles catégories se sont d'ailleurs ajoutées au palmarès. Celles de Clip Francophone et Clip International, Social Hit, Reprise et/ou adaptation et Tournée Francophone.

Les artistes nommés dans la catégorie Révélation Francophone seront également présents : Adé, Adèle Castillon, Lujipeka, Mentissa, Pierre de Maere, et Yanns. Il y aura aussi les performances d'Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking.