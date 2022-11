Nikos Aliagas victime d'une chute : inquiétude et réunion d'urgence, son remplaçant aux NRJ Music Awards trouvé

C'est le 18 novembre prochain, soit dans deux jours, que sera diffusée la cérémonie des NRJ Music Awards 2022. Une fois de plus, c'est en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes que l'événement sera retransmis sur TF1. Mais un gros changement de dernière minute est survenu comme l'a dévoilé Le Parisien, ce mercredi 16 novembre.

C'est en l'an 2000 que le public a découvert pour la première fois la prestigieuse cérémonie qui récompense des chanteurs français et internationaux. A l'époque, elle était présentée par Ophélie Winter. L'humoriste Anthony Kavanagh a ensuite pris la relève jusqu'en 2006 et le présentateur Arthur a repris le flambeau jusqu'à ce que Nikos Aliagas soit choisi pour prendre les commandes des NRJ Music Awards à partir de 2009.

Chaque année, le public est donc habitué à voir le présentateur emblématique de la première chaîne sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour notamment introduire les artistes qui donnent de la voix ou les personnalités qui remettent les prix. Cette année, David Guetta règne en maître puisqu'il est nommé dans pas moins de six catégories. Quatre nouvelles catégories se sont d'ailleurs ajoutées au palmarès. Celles de Clip Francophone et Clip International, Social Hit, Reprise et/ou adaptation et Tournée Francophone.

Malheureusement, Nikos Aliagas n'aura pas le plaisir d'introduire ces nouveautés puisque, pour la première fois depuis 2009, ce n'est pas lui qui sera aux commandes des NRJ Music Awards. Un changement de dernière minute. "Chers amis, après une mauvaise chute je me suis blessé samedi sur le prime de la #Staracademy concrètement je ne pourrai pas voyager à @villecannes et assurer la présentation des #NRJMusicAwards :( Hâte de vous retrouver samedi en direct sur @TF1 pour la demi-finale de la Starac!", a-t-il tweeté.

Cette information était restée secrète jusqu'à ce jour, mais Nikos a fait une chute importante à la sortie du plateau et il a pourtant continué à assurer jusqu'à la fin du prime, alors que la douleur était très forte. Professionnel jusqu'au bout notre Nikos !