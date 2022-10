NRJ Music Awards 2022 : La liste des nommés dévoilée, David Guetta règne en maître

Le coup d'envoi est donné. A partir de ce lundi 10 octobre 2022, le public pourra voter pour les artistes de son choix, pour la 24e édition des NRJ Music Awards. Pour l'occasion, TF1 a donné toutes les informations par voie de communiqué de presse.

C'est le 18 novembre prochain que se tiendra les NRJ Music Awards 2022, en en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Une cérémonie une fois de plus présentée par Nikos Aliagas sur TF1 et retransmise sur NRJ, à partir de 21h10. Elle réunit chaque année les plus grandes stars françaises et internationales. Et pour cette édition, quatre nouvelles catégories se sont ajoutées au palmarès. Les catégories Clip Francophone et Clip International se dissocient afin de valoriser à part entière les clips français et internationaux. La catégorie Social Hit (pour saluer les artistes ou titres émergeants via les nouveaux médias digitaux). La catégorie Reprise et/ou adaptation met à l'honneur la nouvelle tendance du marché et grâce à laquelle beaucoup d'artistes connaissent leurs plus grands hits. Par la catégorie Tournée Francophone TF1 et NRJ ont eu à coeur de soutenir et de mettre en avant le live.

Pour la première fois, le public pourra voter pour ses artistes/titres préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes ouvrent ce lundi; à partir de 12h, jusqu'au 18 novembre à midi, sur nrj.fr et mytf1.fr dans chacune des catégories. Il n'est possible de voter, dans chaque catégorie, qu'une seule fois par jour. Découvrez la liste des nommés :

RÉVÉLATION FRANCOPHONE

Adé

Adèle Castillon

Lujipeka

Mentissa

Piette De Maere

Yanns

RÉVÉLATION INTERNATIONALE

Burna Boy

Dermot Kennedy

Gayle

Rema

Rosalia

Sofia Carson

Yungblud





ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE

Aya Nakamuraµ

Amel Bent

Angèle

Camélia Jordana

Clara Luciani

Izia

Juliette Armanet

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE

Adèle

Anitta

Ava Max

Beyoncé

Camila Cabello

Lady Gaga

Lizzo

Shakira

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE

Amir

Keen'V

Kendji Girac

M. Pokora

Orelsan

Slimane

Soprano

Stromae

Tayc

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

David Guetta

Ed Sheeran

Farruko

Harry Styles

Lil Nas X

The Weeknd

CHANSON INTERNATIONALE

"Envolver" – Anitta

"Don't You Worry" - Black Eyes Peas / Shakira / David Guetta

"Bam Bam" - Camila Cabello & Ed Sheeran

"I'm Good (Blue)"- David Guetta feat. Bebe Rexha

"Abcdefu" – Gayle

"As It Was" - Harry Styles

"Bones" - Imagine Dragones

"Calm Down" - Rema

COLLABORATION FRANCOPHONE

Angèle & Damso – " Démons "

Bigflo & Oli feat. Julien Doré – " Coup de Vieux "

Dadju & Ronisia – " Toko Toko"

Orelsan feat. Skread – " Ensemble"

Soprano & Gradur – "Venga Mi"

Zeg P feat. Hamza & SCH – " Fade Up"

COLLABORATION INTERNATIONALE

Black Eyes Peas / Shakira / David Guetta – "Don't You Worry"

Camila Cabello & Ed Sheeran – "Bam Bam"

Elton John & Britney Spears – "Hold Me Closer"

Fireboy DML feat. Ed Sheeran – "Peru"

Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Rosalia & The Weeknd – "La Fama"

GROUPE / DUO FRANCOPHONE

47TER

Bigflo & Oli

Indochine

Louise Attaque

Terrenoire

GROUPE / DUO INTERNATIONAL

Black Eyed Peas

Blackpink

Coldplay

Imagine Dragons

Maneskin

Muse

Onerepublic

CLIP FRANCOPHONE

"Tout savoir" – Adé

" Démons " - Angèle Feat. Damso

"Coup de Vieux" - Bigflo & Oli feat. Julien Doré

"La Quête" - Orelsan

"Mon Amour" - Stromae & Camila Cabello

"Péon" - Vald feat. Orelsan

CLIP INTERNATIONAL

"Don't You Worry" - Black Eyes Peas / Shakira / David Guetta

"Pink Venom" – Blackpink

"Let Somebody Go" – Coldplay & Selena Gomez

"As It Was" - Harry Styles

"Forget Me" - Lewis Capaldi

"About Damn Time" - Lizzo

DJ

Boris Wat

Calvin Harris

David Guetta

Feder

Kungs

Ofenbach

The Avener

SOCIAL HIT

"Tout va bien" – Alonzo feat. Ninho & Naps

"Doja" – Central Cee

"Emiliana" – Ckay

"Com' dab" - DJ Kayz feat. Naza & Keblack

"Middle Of The Night" - Elley Duhé

"Jiggle Jiggle" – Jason Derulo x Duke & Jones x Louis Theroux x Amelia Dimz

"Friendships" – Pascal Letoublon feat. Leony

"1,2,3" – Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto

"Balader" - Soolking & Niska

REPRISE / ADAPTATION

"On va Yeke" – Black M

"Running up that hill" – Boris Way

"I'm Good (Blue)" - David Guetta feat. Bebe Rexha

"Super Freaky Girl" - Nicki Minaj

"Suavemente" - Soolking

"Maniac" - Sound of Legend

"Tissues" - Yungblud

TOURNÉE FRANCOPHONE

Clara Luciani

Grand Corps Malade

Indochine

Julien Doré

Juliette Armanet

Orelsan

Soprano

A vos votes !