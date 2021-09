Camille Combal "dégueulasse" dans Danse avec les Stars : sa femme Marie confirme

Ça y est, la saison 11 de Danse avec les stars est lancée ! Le concours de danse a fait son grand retour vendredi 17 septembre 2021 sur TF1, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire.

Toujours aux commandes de l'émission de divertissement, Camille Combal a marqué les esprits hier soir, en se dévoilant avec un nouveau look. Les téléspectateurs n'ont en effet pas manqué de remarquer que l'animateur phare de TF1 avait une tête quelque peu différente pour ce grand rendez-vous tant attendu.

Elégant dans son costume sombre, Camille Combal n'avait pas sa barbe de d'habitude, un changement que sa communauté de fans n'a pas manqué de lui faire remonter. Cette nouvelle tête qui rajeunit très sérieusement l'homme de télé de 40 ans n'a pas séduit, mais alors pas du tout. Le verdict a été sans appel et Camille Combal n'a pas hésité à parler de "BarbeGate" sur Instagram.

Dans la soirée du vendredi 17 septembre, l'animateur a publié plusieurs vidéos dans sa story Instagram pour faire un premier retour, très marrant, aux nombreux messages reçus concernant l'absence de sa barbe. Casqué, de sortie en deux roues, Camille Combal a ainsi débuté : "Merci à tous pour vos messages et de regarder l'émission. Les messages concernent à peu près à 100% ma barbe, pour me dire que je suis dégueulasse sans barbe."

C'est alors que l'animateur de Danse avec les stars a sollicité la personne se trouvant derrière lui pour savoir ce qu'elle en pensait, et il se trouve que cette passagère se cachant derrière lui et accrochée à ses bras n'était autre que sa discrète femme Marie. Dans une très brève apparition, cette dernière a confirmé ne pas adhérer elle aussi au look sans barbe de son homme. "C'est vrai que je suis dégueulasse, on confirme", poursuit Camille Combal, tout en rigolant.

L'accident derrière ce nouveau look

L'animateur explique ensuite le pourquoi de la disparition de sa barbe, dont il ne se sépare presque jamais : "Y a eu un accident, vrai de vrai, un accident de sabot au moment du maquillage. Du coup, j'ai pu de barbe. Et du coup j'ai 12 ans, on refuse même de me vendre des cigarettes, bon même si je ne fume pas." Camille Combal a promis à ses fans que sa barbe allait repousser !