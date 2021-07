Camille Combal et sa femme Marie : photo de couple exceptionnelle, les amoureux rayonnent !

Lorsqu'il ne présente pas Danse avec les stars, Qui veut gagner des millions ? ou encore Mask Singer sur TF1, Camille Combal passe du bon temps avec ses proches. Dimanche 11 juillet 2021, l'animateur de 39 ans assistait au mariage d'un ami et collaborateur en compagnie de sa femme Marie. L'occasion pour lui de partager une rare photo de couple.

Son million de followers sur Instagram est ravi de découvrir de nouvelles photos. En story, Camille Combal s'est affiché en costume marine, chemise blanche et noeud papillon rouge, au bras de sa douce Marie, vêtue d'une superbe robe jaune. D'ordinaire discret sur sa vie privée et surtout amoureuse, l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) se dévoile comblé auprès de la sublime jeune femme au sourire éclatant.

Camille Combal et sa belle Marie, déjà deux ans de mariage

Le mariage auquel le couple assiste est celui d'Abdoul Ndongo, qui se présente comme directeur artistique et auteur pour TF1 dans sa bio sur le réseau social de partage d'images. Alors que ce dernier a dit "oui" à sa belle Manon, Camille Combal et Marie célèbrent leurs noces de cuir. En effet, le couple s'est marié le 12 juillet 2019. Et à l'époque, l'animateur mettait un point d'honneur à garder son intimité. "Ah ça, je ne parle pas de ça !", avait-il lancé alors qu'il avait été interrogé par Télé Star sur son mariage avec la belle Marie.

Depuis, il partage un peu plus, notamment sur les réseaux sociaux. En mars dernier, Camille Combal a publié sur Instagram des photos exceptionnelles d'une virée sur la Seine en amoureux. Toutefois, il a bien pris soin de cacher le visage de sa femme par un joli coeur rouge. S'il préserve sa belle, les plus curieux ont déjà vu Marie Treille Stéfani à la télévision. En effet, elle officie depuis janvier comme chroniqueuse dans l'émission Bel et bien sur France 2. Elle a également travaillé aux côtés de Thomas Thouroude dans son émission Actuality et officié au Before du Grand Journal sur Canal+, dans Les Before de Marie en 2014.