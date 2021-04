Camille Combal tout sourire au côté de sa femme Marie : nouvelles et inattendues photos du couple

Alors que Camille Combal s'évertue à protéger le joli minois de Marie, il avait été possible de la retrouver à l'antenne ! Eh oui, Marie Treille Stéfani est une chroniqueuse à la télé qui a récemment travaillé pour l'émission Bel et bien sur France 2. Avant cela, elle a été chroniqueuse en 2017 dans l'émission de Thomas Thouroude, Actuality, diffusée en direct chaque jour entre septembre 2016 et mars 2017. Elle était déjà à ses côtés en 2014 dans Le Before du Grand Journal sur Canal+ avec Les Before de Marie.

Camille Combal et Marie se sont mariés en toute discrétion en juillet 2019 dans le Sud de la France.