Camille Combal et sa femme Marie : Le couple prend la pose, une grande première !

Lorsqu'il quitte l'antenne, Camille Combal retrouve sa femme Marie. Si les moments à deux doivent être réguliers, l'animateur et sa belle restent on ne peut plus discrets. Pas une trace du couple sur les réseaux sociaux... ou presque. Mardi 2 février 2021, sur Instagram, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) qui officie désormais sur TF1 a partagé une photo exceptionnelle avec celle qui partage sa vie.

C'est en story que Camille Combal a publié un tendre instant d'amour avec son épouse Marie. La photo est floue, mais les followers du charmant brun, qui sont plus d'un million, peuvent y voir une partie du visage de Camille Combal embrassant tendrement le front de sa douce et tendre Marie, dont le visage est caché. Seule la chevelure de la jeune femme apparaît clairement. Et pour ceux qui doutaient encore, l'animateur a ajouté un joli coeur rouge sur la photo.

Camille Combal et Marie, couple discret... qui passe à la télé

Une grande première pour le couple qui met un point d'honneur à se préserver. En mai 2019, quelques mois avant son mariage, Camille Combal semblait mal à l'aise à l'idée d'évoquer publiquement sa vie amoureuse. "Ah ça, je n'en parle pas, je suis désolé !", avait-il lâché à Télé Star lorsqu'il était interrogé sur sa relation avec Marie. Et d'ajouter à l'époque : "C'est mon dernier mot, oui, je ne parle pas de ça."

Puis, en juin 2020, alors que les amoureux prenaient soin de ne pas s'afficher, des fans ont cru reconnaitre Marie sur une photo postée par Camille Combal, avec des amis, sur Instagram. Enfin, en décembre de la même année, la jolie jeune femme avait fait une apparition surprise dans La Grande incruste au côté de son célèbre mari.

Mais ce n'est qu'en ce début d'année 2021 que la belle se dévoile. Pas comme l'épouse de Camille Combal, mais plutôt comme journaliste et chroniqueuse ! Marie Treille Stéfani de son nom complet officie comme journaliste dans Bel et bien, nouvelle émission dédiée au bien-être et au développement personnel diffusée sur France 2 tous les samedis et présentée par Agathe Lecaron et Ali Rebeihi.