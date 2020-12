Camille Combal et sa femme Marie : apparition surprise de la jolie brune à la télévision

C'est un véritable carton pour Camille Combal. Samedi 26 décembre 2020, l'animateur était à l'honneur toute la soirée sur TF1 avec son nouveau divertissement, La Grande Incruste. Plus de 5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Il faut dire que l'ex-complice de Cyril Hanouna s'était entouré de personnalités en vogue pour l'occasion, comme Claude Dartois (Koh-Lanta), Monsieur Poulpe, Vianney ou encore Nikos Aliagas et Louane. Tous ont joué le jeu en parodiant avec Camille Combal des programmes cultes du PAF. Même l'épouse de ce dernier a accepté de "s'incruster" dans l'émission.

En effet, Marie apparaît dès les premières secondes, depuis son canapé. Emmitouflée dans un plaid, elle fait mine de regarder la télé en compagnie de son célèbre chéri, lequel se rend alors compte en panique qu'il est en retard pour lancer sa soirée spéciale. C'est la première fois que la jolie brune accepte officiellement de dévoiler son visage au grand public. Jusqu'à présent, elle ne montrait guère l'envie de s'afficher, bien au contraire, même si on se souvient que des internautes l'avaient reconnue sur un post Instagram de son homme partagé en juin dernier. Il s'agissait alors de la toute première photo du couple sur les réseaux sociaux !

Un véritable événement puisque Camille Combal ne s'est jamais révélé enclin à évoquer leur vie de jeunes mariés, eux qui se sont dit "oui" en juillet 2019. "Je suis plus pudique sur le perso. Je sais que je vis des années folles. Je me fais de beaux souvenirs pour mes vieux jours et j'espère réaliser de beaux projets", a-t-il timidement confié dans les pages de Télé Star après avoir été questionné sur le sujet de la paternité. Auparavant, Camille Combal avait parlé de l'insistance des photographes pour décrocher une photo de lui avec sa chérie. "Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n'a pas envie d'être réduite à ça et elle a bien raison ! En plus, franchement, je ne comprends pas du tout ce qu'ils photographient... J'adore ma vie, mais elle est ordinaire à mourir !", s'étonnait-il pour le Parisien. Reste que l'apparition de Marie sur TF1 a certainement dû faire plaisir aux plus curieux.