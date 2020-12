Camille Combal, bientôt un bébé avec sa femme Marie ? Il évoque ses projets

Impossible d'échapper à Camille Combal sur TF1 ! L'animateur de 39 ans est devenu le visage phare de la chaîne privée, sans détrôner (pour le moment) les figures emblématiques telles que Nikos Aliagas. Ce soir dans District Z aux côtés d'Estelle Lefébure, Sandrine Quétier, Jarry et Kev Adams , pour l'association a2main, Camille Combal fera aussi rire les téléspectateurs pendant les vacances de fin d'année avec son émission La Grande Incruste, diffusée le soir du 26 décembre.

A cette occasion, Télé Star a réalisé une interview de l'animateur, où il est notamment question de sa vie privée. Mais comme l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a toujours pris soin de protéger très soigneusement tout ce qui concerne sa sphère personnelle, il ne fallait pas s'attendre à de grandes révélations.

Parce que Camille Combal approche doucement mais surement de la quarantaine (en septembre 2021), Télé Star a voulu savoir si fonder une famille fait partie de ses projets. L'animateur est marié depuis un an et demi à Marie - ils s'étaient unis dans le Sud de la France -, avoir un bébé semblerait donc la suite logique. Alors qu'en est-il ?

"On verra... Je suis plus pudique sur le perso. Je sais que je vis des années folles. Je me fais de beaux souvenirs pour mes vieux jours et j'espère réaliser de beaux projets", a-t-il répondu à nos confrères de Télé Star, qui espéraient surement en savoir un peu plus. Quand on sait que Camille Combal et son épouse n'ont jamais posé officiellement ensemble, et que lorsque Marie se montre à ses côtés, il ne le mentionne pas et laisse aux fans le soin de le déduire, il ne fallait pas espérer plus. En janvier, il avait partagé une photo de sa belle sur Instagram, mais celle-ci n'était pas d'humeur à s'afficher, bien au contraire. Alors qu'ils étaient au restaurant, elle avait caché son visage entre ses mains. "Immense envie d'être sur mon insta...", avait-il alors commenté