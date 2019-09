Camille Combal marié : rares confidences sur sa "chérie"

Danse avec les stars 2019, Plan C, The Masked Singer... Camille Combal a une rentrée bien chargée sur TF1, preuve que la chaîne le considère comme sa tête d'affiche. Si la star de la radio (Virgin Radio) est donc heureuse dans sa vie professionnelle, côté coeur, c'est aussi le cas. L'homme de 37 ans qui ne pipe mot en général sur sa chérie a évoqué leur été en amoureux.

Comme l'indique Camille Combal, c'est dans le Sud de la France qu'il a passé ses vacances d'été. Et pas n'importe où, à Aix-en-Provence. Une ville chère à son coeur puisque c'est là-bas que le jeune homme originaire de Gap (Hautes-Alpes) a fait ses études. "C'est le meilleur coin pour qu'on se retrouve tous, en famille, pas trop loin des Alpes. Ma chérie est de Grenoble, mon frère vit à Paris comme moi...", explique-t-il à Nous deux. Une phrase lâchée comme ça et qui est une info supplémentaire sur sa femme Marie, dont on ne sait que très peu de choses, voire rien à part qu'elle a aussi travaillé dans le milieu de la télévision, dans la société de production de David Pujadas, et qu'elle a posé avec son époux sur une affiche de campagne publicitaire de Virgin Radio.

Ce que ne rappelle pas Camille Combal dans cette courte déclaration, c'est que s'il était cet été dans le Sud de la France, c'est aussi, et surtout, pour son mariage qui a eu lieu le 12 juillet.

Très discrète sur sa vie privée, la nouvelle star de TF1 livre peu d'informations sur son quotidien ou sa relation. Dans Télé 7 Jours, il avait simplement une fois évoqué la femme de sa vie et leur vie très calme : "Je ne sors presque pas. Je suis peu mondain comme garçon ! J'adore rentrer chez moi, regarder des séries, m'occuper de ma chérie et de mon chien." Pour Nous deux, il confirme ne pas être du genre à profiter de l'été à Saint-Tropez. Qu'on se le dise, Camille Combal est homme rangé !