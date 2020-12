District Z : Décryptage de ce "Walking Dead" grandeur nature qui débarque sur TF1

"J-3 Ils pensent être prêts pour le @DistrictZ... Le sont-ils vraiment ? RDV VENDREDI 21H SUR @TF1 avec @DenisBrogniart ! @MichaelYoun @DenitsaOff #ArnaudDucret @CartmanOfficiel @VincentDesagnat", a teasé avec enthousiasme le producteur et animateur Arthur sur Twitter ce mardi 8 décembre 2020.

Et en effet, vendredi prochain, les téléspectateurs découvriront enfin le nouveau divertissement sur lequel travaillent les équipes de la Une depuis des mois maintenant. L'émission promet de ne ressembler à aucune autre et la production s'est assurée de mettre les moyens pour offrir un spectacle exceptionnel. Un pari risqué après les très bonnes audiences enregistrées par Koh-Lanta jusqu'à la semaine dernière encore. Mais Arthur est confiant et nourrit même de grands espoirs pour la suite. "C'est une des plus grosses productions depuis quelque années, puisqu'on a utilisé des moyens de cinéma, on a construit des décors assez gigantesques, et on a créé un hub de production, l'objectif étant que le monde entier vienne tourner chez nous", a-t-il déclaré via un communiqué de l'AFP.

Le concept de District Z

Mais alors quel est le principe de District Z ? Présenté par Denis Brogniart, qui ne lâche décidément plus le créneau du vendredi soir sur TF1, le jeu réunit un petit groupe de personnalités envoyées dans le District Z, une zone interdite suite aux expériences qui ont mal tourné d'un mystérieux savant fou, le professeur Z. Toute une nuit (de 21h30 à 7 heures du matin), les personnalités sont amenées à multiplier les épreuves physiques et mentales dans le but de remporter des gains au profit d'associations.

Pour faire de leur participation un calvaire, les zombies qui hantent le district chercheront à les "éliminer" toujours plus férocement au fur et à mesure de la soirée. Arthur et la production se sont inspirés des séries Walking Dead et la Casa de Papel ou encore de jeux vidéos comme Call of duty pour mettre en place un décor plus vrai que nature. "Sur TF1, depuis trois ans on a créé 23 formats (nouvelles émissions, ndlr), mais avec celui là, on passe un cap, c'est clairement le plus ambitieux qu'on ait pu créer depuis quelques années", a assuré Julien Degroote, directeur du développement des contenus du groupe TF1. Pas d'inquiétude toutefois, il s'agit bien d'un programme familial. D'ailleurs, dans les pages de Paris Match, Arthur estimait qu'il s'agirait plutôt de "zombies des années 80" qu'à ceux qui font faire des cauchemars.

Un décor qui fait rêver nos voisins étrangers

En outre, District Z, tourné près du Parc Astérix, à seulement 30 kilomètres de Paris, a pour ambition de servir de parc d'attraction ou de festival pour fans de zombies. Arthur dit avoir déjà reçu "des marques d'intérêt de grandes chaînes américaines et européennes et des plateformes de streaming."

Mais comme toujours, c'est le public qui définira son succès ou non. Pour cette première édition, TF1 a prévu de diffuser 5 épisodes de deux heures chaque vendredi. Le lancement mettra en scène l'équipe d'Arnaud Ducret, Michaël Youn, Vincent Desagnat, Denitsa Ikonomova et Cartman.

District Z à découvrir vendredi 11 décembre 2020 dès 21h sur TF1