Finale de Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Alexandra grande gagnante, soirée hommage à Beka

Ils étaient vingt quatre en début d'aventure, divisés en quatre équipes représentant le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Mais il n'en restait plus que trois lors des poteaux de Koh-Lanta, Les 4 Terres : Loïc, Brice et Alexandra. Brice a remporté la mythique épreuve et a choisi Alexandra pour l'accompagner face au jury final.

Conseil final

Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina, Jody, Laurent, Alix, Fabrice, Ava, Angélique, Dorian, Lola et Loïc sont les membres du jury final qui départageront par leurs votes les deux finalistes. Marie-France devait elle aussi voter mais elle a dû quitter les Fidji avant l'heure pour des raisons personnelles.

Lors de ce dernier conseil, les aventuriers voient débarquer Dorian et Lola, qui ont perdu à l'orientation. Alix explique à Dorian qu'il l'a déçue et elle lui demande des comptes par rapport aux stratégies. L'aventurier explique avoir été "à l'ouest total" sur beaucoup de départs sans avoir toujours pris part aux discussions. Hadja s'en mêle et explique que Dorian, c'est "l'hôpital qui se fout de la charité" car lui qui prônait le mérite alors qu'il n'a "pas remporté beaucoup d'épreuves" et "pleurniché" sur le camp. Bertrand-Kamal et Laurent défendent Dorian.

Au tour de Loïc d'arriver devant ses camarades. Bertrand-Kamal est très déçu de voir son ami, lui qui le voyait aller au bout. Mais tous sont fiers de savoir qu'il a remporté l'orientation haut la main. Et ils sont aussi tous unanimes : Loïc est méritant, profondément gentil et est un aventurier à part entière.

Enfin, les deux finalistes Brice et Alexandra rejoignent l'équipe. Hadja se remémore les débuts d'Alexandra dans l'aventure. L'aventurière qui ne tenait pas la faim et avait du mal à se surpasser est finalement aller jusqu'aux poteaux ! Brice est de son côté soutenu par les anciens Rouges Hadja, Fabrice. Dorian prend aussi la parole pour dire toute sa fierté de voir son ami en finale.

Dépouillement

L'heure est venue de dépouiller les bulletins de vote. Mais avant, Denis Brogniart retrouve tous les aventuriers sur le plateau de TF1, en respect des règles en vigueur en rapport avec la crise sanitaire. C'est pimpés et sur leur 31 qu'ils se présentent.

Avant d'accueillir Alexandra et Brice, Denis Brogniart tient à rendre hommage à Bertrand-Kamal, mort d'un cancer du pancréas en septembre dernier, peu après le coup d'envoi de cette édition de Koh-Lanta.

Puis, les deux finalistes font leur arrivée et l'animateur rend une nouvelle fois un bel hommage à Beka. Un siège vide parmi les aventuriers, avec un foulard vert, lui est dédié. En plus des mots forts de Denis Brogniart, une vidéo des meilleurs moments du défunt dans l'aventure est diffusée... Plus encore, un fonds baptisé Pour Bertrand-Kamal est lancé ce soir. Le fonds est dédié à la recherche sur le cancer du pancréas qui a emporté Beka. Les aventuriers se sont tous cotisés et ont récolté 1120 euros pour la fondation. Enfin, la production fait un ultime geste en offrant le totem de la saison aux parents du défunt.

Voici enfin venu le dépouillement. Alexandra a récolté 7 voix, Brice en a récolté 5 ! C'est donc Alexandra qui gagne Koh-Lanta, Les 4 Terres ! Covid-19 oblige, pas d'embrassades pour cette fois !